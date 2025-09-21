Mert Güney, Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Milli sporcu Mert Güney, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen "Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası"nda birinci oldu.

Muaythai İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, 11-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşen şampiyonada milli sporcu Güney, genç erkekler 51 kiloda altın madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, şampiyonaya katılan sporcularından Berra Bilgin'in üçüncü olduğunu belirtti.

Bütün sporcularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Ulu, şunları kaydetti:

"İbrahim Mortaş hocamızla antrenmanlarını sürdüren Mert'in başarı grafiği çok iyi seyrediyor, tebrik ediyorum. Kayseri'den milli takımımıza milli antrenörümüz Kevser Bilgin ile birlikte milli sporcularımız Mert Güney, Berra Bilgin, Ahmet Akay Dalkıran, Cemile Kartal ve uluslararası hakem Mustafa Taşkanat gitti. Şampiyonada Türk Muaythai Milli Takımımız 5 altın, 3 gümüş ve 7 bronz alarak toplamda 15 madalyayla ülkemizi dünya şampiyonasında temsil etti. Başta federasyon başkanımız Hasan Yıldız olmak üzere teknik ekibimize, antrenörlerimize, yöneticilerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."