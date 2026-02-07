Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Mersinspor, TOFAŞ'ı 88-83 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör
TOFAŞ: Perez 11, Besson 22, Floyd 16, Yiğitcan Saybir 11, Whaley 6, Sadık Kabaca 3, Özgür Cengiz, Furkan Korkmaz 4, Lewis 2, Kidd 2, Blazevic 6
Mersinspor: Cowan 13, Cruz 18, Olaseni 14, White 9, Kartal Özmızrak 9, March 4, Chassang 6, Enoch 6, Leon Apaydın 9, Ergi Tırpancı
1. Periyot: 20-32
Devre: 44-53
3. Periyot: 64-67
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Mersinspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 88-83 yendi.
Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor