Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Mersinspor, TOFAŞ'ı 88-83 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

TOFAŞ: Perez 11, Besson 22, Floyd 16, Yiğitcan Saybir 11, Whaley 6, Sadık Kabaca 3, Özgür Cengiz, Furkan Korkmaz 4, Lewis 2, Kidd 2, Blazevic 6

Mersinspor: Cowan 13, Cruz 18, Olaseni 14, White 9, Kartal Özmızrak 9, March 4, Chassang 6, Enoch 6, Leon Apaydın 9, Ergi Tırpancı

1. Periyot: 20-32

Devre: 44-53

3. Periyot: 64-67

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Mersinspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 88-83 yendi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor
