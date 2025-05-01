Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçi temsilcileriyle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız
15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

Mersinspor Bursaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Mersinspor Bursaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bursaspor Yörsan ile yapacağı maçın hazırlıklarını başantrenör Can Sevim yönetiminde sürdürüyor. Sevim, taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında sahasında Bursaspor Yörasan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yapan Mersin ekibi, taktik çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sevim, son haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını belirtti.

Taraftarına desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Sevim, şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç haftadır evimizde oynadığımız maçlarda hep alışık olduğumuz desteği, bizimle beraber hop oturup hop kalkan seyirciyi görmüyoruz açıkçası. Bu da bizi üzüyor. Umarım onlar da bu takımın çok iyi bir noktada olduğu ve play-off'a giden bu yolda desteği hak ettiğinin farkındadır. Biz, onlarla kazanır, mutlu oluruz."

Mersinspor ile Bursaspor Yörsan, 3 Mayıs Cumartesi saat 13.00'te Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.