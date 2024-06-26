Mersinli Milli Sporcu Ahmet Kaplan Başarılarını Paylaştı

Mersinli Milli Sporcu Ahmet Kaplan, Türkiye Tenis Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Atilla Kökver ile birlikte başarılarını Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile paylaştı.

Demir, Paris 2024 Paralimpik Oyunları yolunda kota mücadelesi veren ve Tekerlekli Sandalye Tenis Quad Kategorisinde dünya sıralamasında 6 numaraya yükselerek kariyer rekorunu elde eden Milli Sporcu Ahmet Kaplan'ı tebrik etti. Aldığı başarılarının tesadüf olmadığını söyleyen İl Müdürü Ökkeş Demir, "Ülkemizi ve ilimizi, uluslararası organizasyonlarda almış olduğu başarılı sonuçlarla gururlandıran Ahmet Kaplan kardeşimizin, mücadeleci yönü ile birçok gencimize örnek olacağına inanıyorum. Paralimpik Olimpiyatları için kota mücadelesi veren ve dünya 6 numarası olan Mersinli Milli Sporcumuz Ahmet Kaplan'ı, onu yetiştiren antrenörünü tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ahmet Kaplan ise 4 yıl önce Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine başladığı günden bu yana kendisine her anlamda destek olan İl Müdürü Ökkeş Demir'e teşekkür ederek başarılarının artarak devam edeceği sözünü verdi. - MERSİN