Mersin Spor, Unicaja'ya Deplasmanda Yenildi
Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk haftasında Mersin Spor, deplasmanda İspanyol ekibi Unicaja'ya 97-66 mağlup oldu. Unicaja maç boyunca üstünlük sağladı ve ilk devreyi 51-31 önde kapattı.
Salon: Jose Maria Martin Carpena
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Yann Vezo Davidson (Madagaskar), Ritvars Helmsteins (Letonya)
Unicaja: Perry 14, Kalinoski 12, Webb 3, Tillie 6, Balcerowski, Perez 10, Diaz 2, Castaneda 17, Dedovic 10, Sulejmanovic 3, Duarte 12, Kravish 8
Mersin Spor : Cowan 17, March Jr 4, Cruz 7, White 3, Olaseni 6, Cobbs 4, Kartal Özmızrak 8, Leon Apaydın 2, Hakan Sayılı 6, Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Bentil 9
1. Periyot: 22-11
Devre: 51-31
3. Periyot: 70-47
Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk haftasında Mersin Spor, deplasmanda İspanya ekibi Unicaja'ya 97-66 yenildi.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor