Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Güncelleme:
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Mersin Spor, sahasında Belçika temsilcisi Oostende'yi 84-76 yenerek grubu ikinci sırada tamamladı ve play-in etabına yükseldi.

Salon: Server Tazegül

Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Yann Vezo Davidson (Madagaskar), Sinisa Prpa (Sırbistan)

Mersin Spor : Cobbs 10, March Jr 30, Cowan 13, White 13, Chassang 3, Leon Apaydın 6, Koray Çekici 4, Cruz, Ergi Tırpancı 5, Anıl Alyanak

Oostende : Mennes 2, Melson 19, Fiedler 2, Gillet 10, Yaacov 19, Estrada 9, T'Joncke, Sylla 6, Gustavson 5, Merkviladze 4

1. Periyot: 18-16

Devre: 44-33

3. Periyot: 67-48

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. ve son haftasında Mersin Spor, sahasında Belçika temsilcisi Oostende'yi 84-76 yendi.

Mersin ekibi, bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamlayarak play-in etabına kaldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
