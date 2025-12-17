Filou Oostende: 84-76
Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. haftasında Mersin Spor, Belçika temsilcisi Oostende'yi 84-76'lık skorla yenerek grubunu ikinci sırada tamamladı.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Martins Kozlovskis, Yann Vezo Davidson, Sinisa Prpa
MERSİN SPOR: Cobbs 10, March 30, Leon Harun Apaydın 6, Koray Çekici 4, Cowan 13, Cruz, Ergi Tırpancı 5, Anıl Alyanak, White 13, Chassang 3
FİLOU OOSTENDE: Estrada 9, Joncke, Mennes 2, Melson 19, Fiedler 2, Sylla 6, Gustavson 5, Merkviladze 4, Gillet 10, Yaacov 19
1'İNCİ PERİYOT: 18-16
DEVRE: 44-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-48
Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu 6'ncı haftasında Mersin Spor, Belçika ekibi Oostende'yi ağırladı. Karşılaşmayı 84-76'lık skorla Mersin Spor kazandı. Mersin ekibi bu sonuçla grubunu ikinci sırada bitirdi.