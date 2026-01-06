Haberler

Le Mans Sarthe: 65-92

Basketbol Erkekler Şampiyonlar Ligi Play-In turu ilk maçında Mersin Spor, Fransız takımı Le Mans ile karşılaştı. Mersin Spor, maçtan 92-65'lik skorla mağlup ayrılarak seride 1-0 geriye düştü.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Gatis Salins, Georgios Poursanidis, Andris Aunkrogers

MERSİN SPOR: Olaseni 3, Cobbs 14, March 12, Leon Harun Apaydın 2, Koray Çekici, Cowan 9, Cruz 5, Ergi Tırpancı 2, Anıl Alyanak 2, White 10, Chassang 6

LE MANS SARTHE: Grasshoff 1, Williams 10, Penda 3, Bogues Jr. 6, Berhanemeskel 5, Doumbia 3, Hudgins 19, Yeguete 2, Dufeal 12, Dileo 22, Thomas 9

1'İNCİ PERİYOT: 17-15

DEVRE: 34-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-68

5 FAUL: Koray Çekici ( Mersin Spor ), Doumbia (Le Mans)

Basketbol Erkekler Şampiyonlar Ligi Play-İn turu ilk maçında Mersin Spor, Fransız Le Mans'ı ağırladı. Karşılaşmayı 92-65'lik skorla konuk Le Mans kazandı. Fransız ekibi Le Mans bu skorla seride 1-0 öne geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
