Mersin Spor Kulübü, Uzatmada Karşıyaka'yı Geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mersin Spor Kulübü, normal süresi 80-80 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Karşıyaka'yı uzatma bölümünde 94-87 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mersin Spor Kulübü, konuk ettiği Karşıyaka'yı normal süresi 80-80 eşitlikle geçilen maçın uzatma bölümünde 94-87 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız
Mersin Spor Kulübü: Cobbs 22, Pineiro 4, Cruz 29, Kairys 7, Canberk Kuş 8, Efianayi 12, Olaseni 6, Kartal Özmızrak 4, Emre Tanışan 2, Deniz Kılıçlı
Karşıyaka: Ozan Yılmaz 10, Hakan Sayılı 14, Thomas Akyazılı, Galliant 19, Muhsin Yaşar 21, Efe Ergi Tırpancı 16, Mert Celep 5, Mehmet Efe Demirel 2, Efe Yılmaz
1. Periyot: 15-23 (Karşıyaka lehine)
Devre: 29-42 (Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 54-66 (Karşıyaka lehine) - MERSİN