MSK, Can Sevim ile yollarını ayırdı

Mersin Spor Kulübü, başantrenör Can Sevim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Sevim'e katkıları için teşekkür etti.

MERSİN Spor Kulübü (MSK), başantrenör Can Sevim ile yollarını ayırdı.

Türkiye Erkekler Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor Kulübü, başantrenör Can Sevim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzün başantrenörü Can Sevim, Mersin Spor Kulübündeki görevini tamamlamıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze kattığı değer, gösterdiği özveri ve takımımızın gelişimine sağladığı katkılar için kendisine çok teşekkür ederiz. Can Sevim, Mersinspor Kulübü için önemli bir döneme imza atmış, karakteri, çalışması ve teknik vizyonuyla her zaman özel bir yere sahip olacaktır. Kendisine emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
