Mersin Spor Kulübü, Avrupa'daki İlk Galibiyetini Aldı

Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'nın Filou Oostende ekibini 104-86 yenerek kulüp tarihinin ilk Avrupa galibiyetini elde etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, bu yıl ilk kez katıldığı Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Filou Oostende'yi 104-86 mağlup ederek, kulüp tarihinin ilk Avrupa galibiyetini elde etti.

Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yer alan Mersin Spor Kulübü, sezonun 2. maçında Belçika ekibi Filou Oostende'yi 104-86 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen Carettalar, hafta sonu evinde oynayacağı Tofaş maçı öncesinde moral depoladı.

Maça; Gabriel Olaseni, Justin Cobbs, Ronald March, Pako Cruz ve Jack White ilk 5'i ile başlayan MSK, ilk periyodu 17-30 önde tamamladı. 2. periyotta ev sahibi ekibinin toparlanma çabalarına karşı oyun disiplininden kopmayan Mersin temsilcisi, soyunma odasına 48-49 önde gitti. 3. çeyrekte de üstün oyununu sürdüren ve skorer oyuncuları ile önemli atışları sayıya çevirmeyi başaran MSK, son periyoda 64-73 önde başladı. Savunmada ve hücumda doğru hamleler yaparak mücadelesini devam ettiren Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, parkeden 86-104 skorla ayrılarak, Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı.

Maç sonrası değerlendirmede bulunan Başantrenör Can Sevim, elde edilen galibiyetten memnun olduğunu belirterek, "Maça hücumda çok iyi başladık ve erken ritim bulduk. Ancak 2. çeyrekte savunmamız olması gereken seviyede değildi. Bu da rakibin kendi evlerinde oynamanın da avantajıyla geri dönmesine neden oldu. Neyse ki 3. çeyrekte tekrar hücumda toparlandık, farkı koruduk ve maçı iyi bitirdik" dedi.

"Bu galibiyet tarihimizdeki ilk Avrupa galibiyetimiz"

Galibiyetin MSK'nın tarihindeki ilk Avrupa galibiyeti olduğuna dikkat çeken Sevim, "Bu galibiyet kulübümüz için çok önemliydi. Çünkü bu galibiyet tarihimizdeki ilk Avrupa galibiyetimiz. Bizim için gerçekten büyük anlam taşıyor. Bu sonuçla 2. tura yükselme şansımızı koruyoruz ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca Oostende takımı ve teknik ekibine de teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok sıcak karşıladılar ve oldukça misafirperver davrandılar. Bu konukseverlikleri için kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

Avrupa'daki ilk galibiyetin ardından Mersin'e dönen Carettalar, 19 Ekim Pazar günü saat 18.00'da konuk edeceği Tofaş maçının hazırlıklarına başladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
