Mersin Spor, Kartal Özmızrak ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Basketbol Süper Ligi ekibi Mersin Spor, oyun kurucu Kartal Özmızrak ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Kartal'ın geçtiğimiz sezonki performansı övüldü.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, oyun kurucu Kartal Özmızrak ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında Kartal Özmızrak ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Türk oyun kurucumuz, geçtiğimiz sezon sergilediği oyun kurma becerisi, savunmadaki enerjisi ve kritik anlarda gösterdiği soğukkanlı performansıyla takımımıza önemli katkılar sağlamıştır. Yeni sezonda da aynı inanç ve hedef doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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