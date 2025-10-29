Haberler

Mersin Spor, Karditsa Iaponiki'yi 81-73 Yendi

Mersin Spor, Karditsa Iaponiki'yi 81-73 Yendi
Güncelleme:
FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki üçüncü maçında Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, sahasında Yunanistan ekibi Karditsa Iaponiki'yi 81-73 ile geçerek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Martin Horozov (Bulgaristan), Gintaras Maciulis (Litvanya)

Mersin Spor : Olaseni 17, Cobbs 13, March Jr 10, Cruz 14, White 11, Cowan 6, Ergi Tırpancı 2, Bentil 8, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı

Karditsa Iaponiki: B. Jefferson 20, Bothwell, Kaselakis 4, D. Jefferson 10, Madsen 11, Horchler 12, Ellis 6, Diplaros 7, Kamperidis 3

1. Periyot: 20-23

Devre: 37-39

3. Periyot: 64-56

FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü maçında Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, sahasında Yunanistan ekibi Karditsa Iaponiki'yi 81-73 yendi.

Mersin temsilcisi, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
