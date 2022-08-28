Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uçuş tutkunları paraşüt şenliğinde buluştu

Spor Haberleri

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 16 kentten 120 sporcunun katılımıyla paraşüt şenliği düzenlendi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 16 kentten 120 sporcunun katılımıyla paraşüt şenliği düzenlendi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında, "Zafer ruhuyla uçuyoruz" sloganıyla organize edilen şenlik, Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisindeki 2 bin rakımlı Akpınar Paraşüt Merkezi'nde yapıldı.

Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, 16 ilden 120 sporcu katıldı.

Serbest uçuş yapan katılımcılar, şenliğin gerçekleştiği alanda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yamaç paraşütü sporcularının, gökyüzünde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu en güzel şekilde yaşattıklarını ifade etti.

Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü Başkanı Hüseyin Atlı da Zafer Bayramı'nı uçuş yaparak kutladıklarını belirtti.

Etkinliğe Adana'dan katılan Hıfzı Altıntaş, bölgenin yamaç paraşütüyle ilgilenen sporcular için çok uygun bir yer olduğunu kaydetti.

İlk kez uçuş deneyimi yaşayan Dürdane Kaya da gökyüzünde keyifli ve adrenalin dolu anlar yaşadığını söyledi.

Kaynak: AA / Spor

Akdeniz Mersin Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title