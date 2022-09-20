Mersin haber! Mut'ta Gençlik ve Spor Merkezi Kompleksi açıldı

Mersin'in Mut ilçesinde yaptırılan Gençlik ve Spor Merkezi Kompleksi açıldı.

Tesis, 2 tenis kortu, portatif yüzme havuzu ve toplamda 400 metre kare alana oturum alanıyla birlikte 7 bin yedi yüz yetmiş iki metre kare alana sahip.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, açılışta yaptığı konuşmada, "Şu an il genelinde spor tesislerimizin sayısı 100'e yaklaşmış durumda ve lisanslı sporcu sayımızda 180 bin civarına ulaştı. Her branşta gençlerimize spor yaptırıyoruz. 62 ayrı branşta 450 kulübümüzde spor faaliyetleri yürütülüyor. Çünkü gençlik merkezlerine hem spor yapma imkanı var. Çocuklarımızın gençlerimizin hem de atölyeler var" dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'da, "Bu güzel merkezden millilerimiz çıkacak" dedi.

Konuşmaların ardından Mut Gençlik ve Spor kompleksi açılışı yapıldı. Açılıştan sonra Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Rıza Yılmaz, mini konser verdi.

Vali Pehlivan ve protokol spor kompleksinde sporcularla basketbol ve tenis oynadı. - MERSİN