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Mersin'de Üniversiteler Arası Bocce Şampiyonası Başladı

Mersin'de Üniversiteler Arası Bocce Şampiyonası Başladı
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Mersin'de düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Bocce Şampiyonası, 24 üniversiteden 122 sporcunun katılımıyla Toroslar Bocce Tesisi'nde başladı. Açılış seremonisi, yerel protokol ve sporcuların katılımıyla gerçekleşti.

Mersin'de düzenlenen Üniversiteler Arası (ÜniLig) Türkiye Bocce Şampiyonası başladı. Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştirilen şampiyonada 24 üniversiteden 122 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından organize edilen Ünilig Bocce Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen, Toroslar Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, antrenör ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Pehlivan, 'sporu tabana yayıyoruz' sloganıyla yürütülen çalışmaların her branşta başarıyı getirdiğini ifade etti. Kentte inşa edilen spor tesisleri ve sporculardan bahseden Pehlivan, il genelindeki lisanslı sporcu sayısının 210 bini geçtiğini kaydetti. Bocce branşında da lisanslı sporcu sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Pehlivan, bocce branşında geçen yılın rakamlarına göre yaklaşık 2 bin sporcu olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz de bocce branşının, sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda konsantrasyon, strateji ve dostluk üzerine kurulu özel bir branş olduğunu dile getirerek, "Bu yıl Toroslar Bocce Tesisi'nde düzenlenen şampiyonamız, üniversiteler arası bocce branşının tüm disiplinlerinde böylesine geniş çaplı bir organizasyonla ilk kez gerçekleştiriliyor. Bu durum, üniversite sporlarının gelişimi açısından büyük bir adım olmasının yanı sıra, bocce sporunun ülkemizde daha fazla yaygınlaşmasına da katkı sağlayacaktır" dedi.

TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen ise Toroslar Bocce Tesisi'nin önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürdüğünü ifade ederek, organizasyona katkı sunan paydaşlara teşekkür etti. Türkmen, konuşmanın ardından Vali Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun ve MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar'a desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen ve 24 üniversiteden 122 sporcunun mücadele ettiği ÜniLig Türkiye Bocce Şampiyonası, 2 Şubat'ta sona erecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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