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Mersin'de Uluslararası Satranç Turnuvası Tamamlandı

Mersin'de Uluslararası Satranç Turnuvası Tamamlandı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 8. Uluslararası Satranç Turnuvası, 536 oyuncunun katılımıyla başarıyla sona erdi. Turnuvada birçok sporcu madalya ve ödül kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 8. kez organize edilen Uluslararası Satranç Turnuvası tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım'da Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayan turnuvaya, 131'i yabancı 536 kişi katıldı.

Organizasyonda sporcular, 4 kategoride mücadele etti.

Kategorilerde Yiğit Emre Suna, Rus Sergei Lobanov, Azerbaycanlı Mahammad Baghirov ve Muslim Shiraliyev birinci oldu.

Dereceye giren sporcular, düzenlenen törende madalya ve ödüllerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Onursal Başkanı Gülkız Tulay, "Turnuvada 3 norm çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Spor
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