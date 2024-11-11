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Mersin'de Uluslararası Satranç Turnuvası Başladı

Mersin'de Uluslararası Satranç Turnuvası Başladı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 8. Uluslararası Satranç Turnuvası, 20 ülkeden 536 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvada toplam 684 bin 750 lira ödül dağıtılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8. kez organize edilen Uluslararası Satranç Turnuvası başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya, 20 ülkeden 131'i yabancı 536 kişi katıldı.

Sporcular, 4 kategoride gerçekleştirilen organizasyonda ilk hamlelerini yaptı.

Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Gergeroğlu ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, katılımcılara başarı diledi.

Toplam 684 bin 750 lira ödül dağıtılacak Uluslararası Satranç Turnuvası, 16 Kasım'da oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Spor
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