Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Tamamlandı

Mersin'de Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Tamamlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 11 ülkeden 550 sporcu, tarihi yerlerin eşliğinde performans sergiledi. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesince "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla 4 parkurda düzenlenen maratonda 11 ülkeden 550 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi Sahili'nde başlayan maratonda sporcular 8 kilometrelik Korykos, 15 kilometrelik Elaiussa Sebaste ve 33 kilometrelik Kızkalesi parkurları ile 54 kilometrelik Kilikya Ultra Maratonu'nda performanslarını sergiledi.

Katılımcılar, koşu sırasında Kızkalesi'nin yanı sıra Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane Ören Yeri ve "Adam Kayalar" kabartmaları gibi tarihi yerleri de gördü.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

Maratonda dereceye giren sporcular şunlar:

54 kilometre erkekler

1. Mustafa Dağdelen

2. Halil Eşgin

3. Veysi Güçkan

54 kilometre kadınlar

1. Zeynep Sayar

2. Yaren Demirdöğen

3. Özlem Doğan

33 kilometre erkekler

1. Koray Het

2. Şahap Dede

3. Engin Akkuş

33 kilometre kadınlar

1. Nazan Elçin

2. Bahar Özacar

3. Natalia Mamon

15 kilometre erkekler

1. Mesut Akpınar

2. Ramazan Çoban

3. Deniz Gülbeyaz

15 kilometre kadınlar

1. Nursel Karataş

2. Olga Bondareva

3. Songül Berikol

8 kilometre erkekler

1. Hasan Hüseyin Yüksel

2. Omar Alhaje

3. Sinan Şeker

8 Kilometre Kadınlar

1. Irina Vinogradskaia

2. Adina Vakhidova

3. Alona Benko

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor

Kilikya mersin Kültür Yaşam Spor

İsrail, Lübnan'ın ardından Yemen'i de vurdu

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu

 Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

Amcalardan biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, 'Sakın ellemeyin' diyerek uyardı

Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, "Sakın ellemeyin" diyerek uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kim elendi? 29 Eylül Pazar eleme gecesinde elenen isim kim oldu? 1978 yapımı 'Neşeli Günler' adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! 'Sırım gibi ne anlama gelir?' Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti! 30 Eylül Bursa Hava durumu | Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bursa'da hava nasıl olacak? 30 Eylül Ankara Hava durumu | Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara'da hava nasıl olacak? 30 Eylül İzmir Hava durumu | İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İzmir'de hava nasıl olacak? 30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });