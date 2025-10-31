Mersin'de Sahte Loca Bileti İle Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Tutuklama

MERSİN'de bir futbol kulübü adına 'sahte loca bileti' satışı yapıp, vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir spor kulübü adına 'loca bileti' satışı üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla çalışma başlattı. Şüphelilerin, kendilerini spor kulübünün yöneticisi olarak tanıttığı, kulübe ait olduğu iddiasıyla loca bileti satışı yaptıkları ve bu yolla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Ekipler, tespit edilen 2'si konaklama tesisi 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 16 şüpheli yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda; 565 bin TL, 24 cep telefonu, 16 sim kart, 3 harici disk, bir miktar uyuşturucu madde ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'i çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, 11'sı serbest bırakıldı.