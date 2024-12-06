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Mersin'de 'Sağlık için Spor' Temalı Etkinlik Düzenlendi

Mersin'de 'Sağlık için Spor' Temalı Etkinlik Düzenlendi
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Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 50 öğrenci ve öğretmen, sağlıklı yaşam için fiziksel aktivite ve sporun önemine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş yaptı ve egzersizler gerçekleştirdi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Atatürk Ortaokulu'nun 50 kişilik öğrenci grubu ve öğretmenlerin katılımıyla 'sağlık için spor' temalı etkinlik gerçekleştirildi.

Atatürk Ortaokulunca organize edilen etkinlikte, öğrenci ve öğretmenler okul bahçesinde bir araya geldi. Çubukkoyağı Mahallesi cadde ve sokaklarında yürüyerek fiziksel aktivite ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekti. Mahalledeki yürüyüşün ardından okul bahçesinde çeşitli egzersiz hareketleri yaparak etkinliği tamamladılar.

Etkinliğin amacının, öğrencilere ve genel olarak topluma sağlıklı bir yaşam tarzını benimsetmek ve fiziksel aktivitenin günlük yaşamda yer alması gerektiğine dair farkındalık oluşturmak olduğu belirtildi. Yürüyüş boyunca yapılan konuşmalarda, toplumun tüm kesimlerinin hareketli bir yaşama yönelmesi teşvik edildi.

Sağlık için spor temalı etkinlik, öğrenciler arasında sağlıklı bir yaşam için yürümenin faydalarına dikkat çekilmesi açısından bir farkındalık oluşturdu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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