Mersin'de Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Her sene 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası futbol turnuvasında birinci tura yükselen takımların kura çekimi yapıldı. 7 Temmuz'da 37 mahallenin katılımı ile başlayan turnuvada 16 takım birinci tura yükseldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin her sene 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği 'Mahalleler Arası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası' futbol turnuvasında birinci tura yükselen takımların kura çekimi yapıldı. Belediye'nin konuya ilişkin basın bülteninde, bu sene Şehit Polis Memuru Sedat Gezer Sezonu olarak 7 Temmuz'da 37 mahallenin katılımı ile başlayan turnuvada 16 takım birinci tura yükseldiği belirtildi. Bugün başlayacak birinci tur elemelerinde oynayacak takımlar ise çeyrek final için mücadele edecek.

Belediye'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, "Fındıkpınarı futbol turnuvası, 20 yıldan fazladır yapılan bir turnuva. Bu yıl da 7 Temmuz'da turnuvamıza başladık. Grup maçları bitti. Şimdi 16 takımın katılacağı birinci turun kura çekimini yaptık. Final maçımızı ise 3 Eylül'de yapacağız" dedi. Taşkın, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinin desteği ile gerçekleştirdikleri organizasyonu, fair play çerçevesinde güzel bir şekilde yürüttüklerini belirterek, katkı sunan tüm dairelere teşekkür etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Zeki Aksoy, Güzel bir etkinlik için bir aradayız. Gruplarımızın ve takımlarımızın, maçları olaysız bir şekilde tamamlayacağından kuşkum yok" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Futbol Antrenörü Orhan Köse, 3 Eylül'de final maçlarını yapacaklarını ve turnuvanın çok yönlü işlevleri olduğunu belirterek, "Maçları izlemeye genelde aileler geliyor. Cumartesi ve Pazar günleri bu maçlara gelerek orada torunlarını, çocuklarını ve yeğenlerini seyrediyorlar. Diğeri ise, haftada iki gün mahalleler bir araya geliyor. Eskiden beri dost olanlar, orada görüşme ve sohbet etme fırsatı buluyor" ifadelerini kullandı.

Yenişehir Emirler Mahallesi olarak kupayı kazanmayı hedeflediklerini belirten Emirler Mahalle Muhtarı Rüştü İkiz, "Bu yıl gerçekleşen turnuvanın, Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olmasını diliyorum. Turnuvanın fair play çerçevesinde centilmence geçmesini umuyoruz. Herkesin hedefi şampiyon olmak. Rakip takımlara da başarılar diliyorum. Turnuvayı yöneten, sürdüren, emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Burhanspor olarak ilk kez turnuvaya katıldıklarını belirten futbolculardan Mehmet Dedemen, "Kura çekimleri sonucunda Değirmençay'la karşılaşacağız. Çok güzel bir organizasyon oluyor. Turnuvaya ilk kez katılıyoruz. Burhanspor başarıya aç ve sporu seven bir takım. Gençlerimizin önünü açmak için takım kurduk. Diğer 16 takıma da başarılar diliyorum" diye konuştu. Daha önce turnuvaları izlemeye giden ve bu kez organizasyon içerisinde yer aldığı için heyecanlı olduğunu söyleyen Dedemen, "Maçlarda çok güzel şeyler yaşanıyor. Taraftarlar kendi arasında konuşup, sohbet etme imkanı buluyor, mahalleler kaynaşıyor. O yüzden çok güzel bir organizasyon" dedi.