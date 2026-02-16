Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası sona erdi
Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası, 36 ilden 298 sporcunun katılımıyla gülle, disk ve cirit gibi branşlarda kıyasıya rekabete sahne oldu. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
MERSİN'de düzenlenen Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Arası U18 Atmalar Ligi 1'inci Kademe Yarışmaları, 14-15 tarihlerinde Mersin'deki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlendi. 36 ilden, 298 sporcunun katıldığı organizasyonlar; gülle, disk, cirit ve disk atma branşlarında birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Şampiyona sonunda derece giren sporculara ödülleri verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor