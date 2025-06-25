Mersin'de Gençlik ve Spor Faaliyetleri Değerlendirildi

Mersin'de Gençlik ve Spor Faaliyetleri Değerlendirildi
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Mersin Valisi Atilla Toros, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda gençlik ve spor faaliyetlerini ele aldı. Ücretsiz spor kursları ile gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulacağı açıklandı.

Mersin Valisi Atilla Toros, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, kentte yürütülen gençlik ve spor faaliyetlerini değerlendirdi.

Toplantıda kurumun faaliyetleri, spor okulları, engelsiz spor okulları, yurt hizmetleri, gençlik merkezleri ile devam eden ve planlanan projeler masaya yatırıldı. Gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişiminde sporun önemine dikkat çeken Vali Toros, gençlerin serbest zamanlarını sportif faaliyetlerle değerlendirmelerinin hem bireysel hem toplumsal faydalar sağladığını vurguladı.

Öte yandan Mersin genelinde çeşitli spor branşlarında ücretsiz kursların açılacağı bildirildi. 'Hemen başvur, sporla yaşa' temasıyla gerçekleştirilecek spor okulları, 2 Temmuz'da başlayacak. Yetkililer, tüm gençleri bu kurslara katılmaya davet etti.

Diğer yandan 2025 yılı içerisinde Mersin'de gerçekleştirilen sportif faaliyetler da şu şekilde özetlendi; "60 bin 700 sporcunun katılımıyla 2 bin 200 il müsabakası düzenlendi. 18 bin 250 sporcu ile 380 federasyon müsabakası gerçekleştirildi. Bin 350 sporcu, 20 uluslararası müsabakada Mersin'i temsil etti. Ulusal müsabakalarda kadın sporcular 21, erkek sporcular ise 20 madalya kazandı. Uluslararası müsabakalarda 23 branşta toplam 108 madalya (35 altın, 31 gümüş, 42 bronz) elde edildi. Düzenlenen sportif projelere 90 bin 665 kişi katılım sağladı."

Kent genelinde toplam 151 bin 374 lisanslı sporcunun bulunduğu belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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