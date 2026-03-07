Mersin'de 'Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası' başladı

Mersin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının kadınları spora ve sosyal hayata teşvik etmek amacıyla 81 ilde "Evde, işte, filede, Türk kadını her yerde" sloganıyla hayata geçirdiği turnuvanın müsabakaları Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda yapıldı.

Turnuvada aralarında öğrenci, ev kadınları da olan çeşitli mesleklerdeki kadınlardan oluşan 7 takım mücadele etti.

Oyuncu Gülmisal Demiralay, AA muhabirine, kadınların hayatın her alanında olduğu sporda da çok başarılı olduğunu söyledi.

Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Demiralay, "Burada sadece voleybol oynamıyoruz. Gücümüzü, dayanışmamızı ve birlikte olduğumuzda neleri başarabileceğimizi gösteriyoruz." dedi.

Turnuvada forma giyen Özgün Narin Şenatak da hep birlikte keyifli anlar yaşadıklarını belirtti.

Şenatak, "Kadınlarımızı biraz olsun günlük hayattan uzaklaştırarak burada kendileri için bir şey yapmaya yönlendiriyoruz. Herkesin çok keyif aldığını düşünüyorum." diye konuştu.

Turnuva yarın sona erecek.