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Mersin'de Deniz ve Güneş Festivali Tamamlandı

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Mersin'de bu yıl ilk kez düzenlenen 'Deniz ve Güneş Festivali', çeşitli etkinliklerle tamamlandı. Festivalde plaj voleybolu, yüzme ve yelken yarışları düzenlendi. Ayrıca flyboard, deniz paraşütü ve jet ski gösterileri de ilgiyle takip edildi. Sanatçı Simge Sağın'ın konseriyle festival sona erdi.

Mersin'de bu yıl ilk kez düzenlenen "Deniz ve Güneş Festivali" çeşitli etkinliklerle tamamlandı.

Valilik koordinasyonunda Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mezitli Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen festival, Mezitli ilçesindeki Soli Pompeipolis Antik Kenti sahilinde gerçekleşti.

Organizasyonun ikinci gününde plaj voleybolu, yüzme ve yelken yarışları düzenlendi.

Kumdan yapılan Atatürk portresi, Türk bayrağı ve çeşitli deniz canlılarının heykelleri, kıyı kenarında sergilendi.

Festival kapsamındaki flyboard, deniz paraşütü ve jet ski gösterileri de ilgiyle takip edildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı ekipler de denizdeki gösteriler sırasında önlem aldı.

Sanatçı Simge Sağın'ın sahne aldığı festival, konser etkinliklerinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Simge Sağın Mersin Güneş Turizm Spor Güncel Haberler

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