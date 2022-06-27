Mersin'de çocuklar seyyar havuzlarda yüzme öğrenecek Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir parka kurulan portatif havuzda çocuklara yönelik yüzme eğitimi verilecek. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir parka kurulan portatif havuzda çocuklara yönelik yüzme eğitimi verilecek. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan yüzme kursları için Müfide İlhan Mahallesi'ndeki 2 Temmuz Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı'na seyyar yüzme havuzu kuruldu. Yarın başlayacak kurslara, ilçe sınırları içinde yaşayan çocuklar katılabilecek. AA / Burcu Kaya - Spor Akdeniz Mersin Spor Haberler

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