Mersin'de Bisiklet Turu Düzenlendi, Dereceye Girenler Madalya Aldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen bisiklet turunda, çeşitli yaş kategorilerinde dereceye giren yarışmacılar madalyalarını aldı. Etkinlik, bisiklet kullanımının teşviki amacıyla yapıldı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından organize edilen bisiklet turunda dereceye giren yarışmacılara madalyaları verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mersin Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle düzenlenen yarışma, sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda yapıldı.

Galatasaray Meydanı önünden yola çıkan bisikletliler, bulvarda pedal çevirdikten sonra yarışı başlangıç noktasında sonlandırdı.

Halk, 15 yaş altı, 15-40 yaş ve 40 yaş üzeri kategorilerinde gerçekleştirilen bisiklet turunda dereceye giren katılımcılar, madalyayla ödüllendirildi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentte bisiklet kullanımının daha fazla olması gerektiğini söyledi.

Bisiklet sürmenin, trafik ve çevre sağlığı için önemli olduğunu dile getiren Çakır, "Bugünkü etkinlikle bisikleti kültür ve yaşam biçimi haline getirelim. Bundan sonra herkes iş yerine bisikletle gitmeye başlasın. Her evimizde bisiklet olsun. Bugün de bunun başlangıcını yapalım." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz da bisiklet sürüşüne uygun yolların artırılmasına yönelik çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
