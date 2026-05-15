Mersin'de 19 Mayıs coşkusu Gençlik Haftası ile başladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı kapsamında kutlanan 15-21 Mayıs Gençlik Haftası, Mersin'de düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Mersin Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube, ilçe, gençlik merkezi ve yurt müdürleri, gençlik liderleri, gönüllü gençler, sporcular ve antrenörler katıldı.

Törende, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Cafer Bozkurt tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Cafer Bozkurt, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği, bağımsızlık mücadelemizin simgesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 107. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Aynı zamanda Gençlik Haftası etkinliklerimizin açılışını bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz" dedi.

Bozkurt, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası boyunca kentin tüm ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirterek, "Bisiklet kortejlerinden gençlik yürüyüşlerine, konserlerden spor müsabakalarına, kültürel etkinliklerden gösterilere kadar birçok programla 19 Mayıs ruhunu hep birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi ile cimnastik, eskrim, voleybol, masa tenisi, judo, karate, taekwondo, basketbol, badminton, futbol ve güreş branşlarında hazırlanan gösteriler gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı