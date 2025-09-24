Mersin, 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak

Dünya Bedensel Engelliler (World Abilitysport) Plaj Oyunları, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından ilk kez Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre 2025 Dünya Bedensel Engelliler (World Abilitysport) Plaj Oyunları'nda 4 branş ile 2 çoklu branş oyunlara ilk kez dahil olacak.

World Abilitysport, 18–25 Ekim tarihlerinde Türkiye Milli Paralimpik Komitesi bünyesindeki Yerel Organizasyon Komitesi (LOC) iş birliğiyle yapılacak.

Yarışma programı; ev sahibi kentin Akdeniz kıyı şeridindeki tesislerde para sörften başlayarak su, açık hava ve plaj disiplinlerinin zengin bir karmasını, ayrıca bir Spor Fuarı'nı (Sport Expo) içerecek.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) çatısı altındaki yükselen branş Para Laser Run, çoklu spor oyunlarına ilk kez dahil edilecek.

Pompei Beach, Badminton Dünya Federasyonunun (BWF) ilk Para AirBadminton uluslararası etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Yine Pompei Beach'te World ParaVolley ikinci kez düzenlenecek, Para Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nı bu kez Avrupa'da ilk defa Mersin'de gerçekleştirecek.

Uyarlanmış Sepak Takraw müsabakaları, Uluslararası Sepak Takraw Federasyonu (ISTAF) tarafından ilk kez resmi olarak tanındı ve bu branşın müsabakaları da Mersin'de oynanacak.

Para Yelken ilk kez yer alacak

Mersin Marina'da, Para Yelken (Para Inclusive Sailing) World Abilitysport Oyunları'nda ilk kez yer alacak ve ekipler ilk yarışları için 12 yeni Hansa 303 teknesiyle denize açılacak.

Oyunlara bu yıl Tanzanya, Kosta Rika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine ve Umman gibi ülkelerden ilk kez katılım olacak.

Organizasyon, Kasım 2024'te iki kurum arasında kabul edilen ortaklık anlaşmasının ardından, World Abilitysport ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında düzenlenen ilk etkinlik olma özelliği taşıyor.