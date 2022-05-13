Merkezefendi'de 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası başladı

Merkezefendi'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla organize edilen futbol turnuvası başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103.yıl dönümü Merkezefendi'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu çerçevede Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendi Kaymakamlığı ve Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ortaklığında düzenlenen '19 Mayıs Gençlik Turnuvası' Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayşe Sarıkaya, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcisi Tekin Kazak, Merkezefendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Kovan ve federasyon yöneticilerinin başlama vuruşu ile başladı. Kızlar ve erkekler kategorisinde toplamda 20 takımın katıldığı turnuvanın final müsabakaları 19 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Turnuva sonunda dereceye giren ilk 4 takıma kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilecek. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor