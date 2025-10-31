Merkezefendi, Beşiktaş'ı Ağırlıyor

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde ilk 5 haftayı 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle geçen Merkezefendi Belediyesi Basket yarın zirve ortağı güçlü rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Beşiktaş bu sezon ligdeki 5 maçını da kazanarak Anadolu Efes'le birlikte zirveyi paylaştı. Evinde daha önce 2'de 2 yapıp bileği bükülmeyen Denizli temsilcisi Merkezefendi deplasmanda ise hiç kazanamadı.

