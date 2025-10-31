Haberler

Merkezefendi, Beşiktaş'ı Ağırlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, 2 galibiyetle 5. sırada yer alırken, 5'te 5 yapan Beşiktaş'ı Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda konuk edecek. Maçın hava atışı saat 13.00'te.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde ilk 5 haftayı 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle geçen Merkezefendi Belediyesi Basket yarın zirve ortağı güçlü rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Beşiktaş bu sezon ligdeki 5 maçını da kazanarak Anadolu Efes'le birlikte zirveyi paylaştı. Evinde daha önce 2'de 2 yapıp bileği bükülmeyen Denizli temsilcisi Merkezefendi deplasmanda ise hiç kazanamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.