Merkezefendi Belediyesi Emre Tanışan ile Anlaştı

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BASKETBOL Süper Lig'in Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi, Mersinspor'dan forvet Emre Tanışan ile anlaşma sağladı. 26 yaşındaki oyuncunun resmi imzası en kısa sürede atılacak.

BASKETBOL Süper Lig'in Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi, geride kalan sezonda Mersinspor forması giyen Emre Tanışan ile anlaşma sağladı. Forvette görev yapan oyuncuyla en kısa sürede resmi imzaların atılacağı kaydedildi. 26 yaşındaki uzun forvet, geçen sezon Mersin ekibiyle ligde çıktığı 30 maçta 2.5 sayı ve 2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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