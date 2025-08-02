Merkezefendi Belediyesi Basket, Zafer Aktaş ile Devam Kararı Aldı

Merkezefendi Belediyesi Basket, Zafer Aktaş ile Devam Kararı Aldı
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BASKETBOL Süper Ligi takımlarından Merkezefendi Belediyesi Basket, Başantrenör Zafer Aktaş ile 1 yıl daha devam etme kararı aldı. Yeni sezonda mücadele ve hırs dolu anlar için hazırlıklarını sürdürdüklerini açıkladılar.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, Başantrenör Zafer Aktaş ile yola devam etme kararı aldı. Denizli temsilcisinden yapılan açıklamada, "Zafer Aktaş, 1 yıl daha Merkezefendi Belediyesi'nde. Yeni sezonda da mücadele, hırs ve zafer dolu anlar için hazırız. Omuz omuza, birlikte ter dökmeye ve mücadeleye devam" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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