Merkezefendi Belediyesi Basket Yeni Sezon Planlaması Toplantısını Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi önemli başlıkların değerlendirildiği bir toplantı yaptı. Transfer çalışmaları, kamp programı ve sezon hedefleri masaya yatırıldı. Kulüp başkanı Veli Deveciler, taraftarlarına gurur verecek bir takım oluşturma hedefinde olduklarını açıkladı.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, iddialı giriş yapmak istediği yeni sezon öncesi sezon planlaması toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmeye kulübün ana sponsoru Yusuf Karataş, Başkan Veli Deveciler, Genel Menajer Evren Yenice ve Başantrenör Zafer Aktaş katıldı. Yeni sezon öncesi önemli başlıklar toplantıda değerlendirildi. Toplantıda transfer çalışmaları, kamp programı, takım yapılanması ve sezon hedefleri masaya yatırıldı. Teknik heyet ile yönetimin ortak hedefi olarak bu sezon sahada daha agresif, mücadeleci ve istikrarlı bir Merkezefendi izletmek olarak belirlendi.

Kulüp Başkanı Veli Deveciler, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Artık hedefleri büyütme zamanı. Taraftarımızın gurur duyacağı bir takım oluşturmak için titizlikle çalışıyoruz. Teknik ekibimiz ve yönetimimizle tam bir uyum içerisindeyiz. Yeni sezonda sahada savaşan, formanın hakkını veren bir Yukatel Merkezefendi Belediyesi izlettirmek istiyoruz" dedi. Kulübün sponsoru Yusuf Karataş ise, "Tüm enerjimizi kulübümüzü daha yukarı taşımaya odakladık. Altyapıdan A takıma kadar planlı bir yapı kurmak için çalışıyoruz" diye konuştu. Denizli ekibinde sezon öncesi çalışmalar hız kazanırken, transfer gelişmelerinin de kısa süre içinde sonlanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
