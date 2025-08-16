Merkezefendi Belediyesi Basket Yeni Sezon Planlaması Toplantısını Gerçekleştirdi
Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi önemli başlıkların değerlendirildiği bir toplantı yaptı. Transfer çalışmaları, kamp programı ve sezon hedefleri masaya yatırıldı. Kulüp başkanı Veli Deveciler, taraftarlarına gurur verecek bir takım oluşturma hedefinde olduklarını açıkladı.
Kulüp Başkanı Veli Deveciler, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Artık hedefleri büyütme zamanı. Taraftarımızın gurur duyacağı bir takım oluşturmak için titizlikle çalışıyoruz. Teknik ekibimiz ve yönetimimizle tam bir uyum içerisindeyiz. Yeni sezonda sahada savaşan, formanın hakkını veren bir Yukatel Merkezefendi Belediyesi izlettirmek istiyoruz" dedi. Kulübün sponsoru Yusuf Karataş ise, "Tüm enerjimizi kulübümüzü daha yukarı taşımaya odakladık. Altyapıdan A takıma kadar planlı bir yapı kurmak için çalışıyoruz" diye konuştu. Denizli ekibinde sezon öncesi çalışmalar hız kazanırken, transfer gelişmelerinin de kısa süre içinde sonlanması bekleniyor.