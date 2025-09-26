Merkezefendi Belediyesi Basket, Yeni Sezon İçin Hazır!

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'te sezonun ilk maçı olan Bursaspor mücadelesinin hazırlıkları sürerken, genel menajer Evren Yenice, camiaya ve taraftarlara yönelik açıklamalarda bulundu. Yeni sezona dair umutlu bir mesaj veren Yenice, destek çağrısı yaptı. Sezon öncesi hazırlıkların planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Yenice, "Yaz döneminde titiz bir çalışma yürüttük. Teknik ekibimizle birlikte takımımıza en uygun oyuncuları kadromuza katmaya çalıştık. Şu anda hem fiziksel hem taktiksel olarak sezona hazır hale gelme sürecindeyiz. Hedefimiz, sahada mücadeleci, taraftarına keyif veren ve her maçta sonuna kadar savaşan bir takım izletmek" dedi. "Bu şehir bu takıma sahip çıkmalı" diyen Evren Yenice, özellikle yerel destek ve taraftar ilgisinin başarıdaki en kritik unsurlardan biri olduğunu vurgulayıp, amaçlarının lige tutunmak değil her sezon üzerine koyarak ilerlemek olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor