Merkezefendi Belediyesi Basket, Pivot Murat Kağan Tor'u Kadrosuna Katıyor
BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes altyapısından yetişen 22 yaşındaki pivot Murat Kağan Tor'u transfer etti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes altyapısında yetişen pivot Murat Kağan Tor'u renklerine bağladı. 22 yaşında 2.06 boyundaki Murat Kağan daha önce Ege Üniversitesi Daçka, Karşıyaka Belediyesi ve Konyaspor Gelişim'in yanı sıra Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda Aliağa Petkimspor'da da görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
