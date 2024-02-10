Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, -

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 12, Mason 15, Bleijenbergh 6, Pecarski 27, Ragıp Berke 16, Sibande, Berke Aygündüz 5, İsmail Karabilen 1

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 18, Cruz 19, Luther 4, Ege Arar 3, Anderson 6, Sinan Sağlam 3, Mustafa Baki, Aybert Olmaz, Utku Yücedağ, Terry 12, Barış Çağan 3

1'İNCİ PERİYOT: 30-18

İLK YARI: 45-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-49

Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, Ege derbisinde güçlü rakibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-68 mağlup etti.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda ev sahibinin baştan sona önde götürdüğü maçın ilk periyodu 30-18, devresi 45-29, üçüncü periyodu da 61-49 sonuçlandı. Ev sahibi maçı da 82-68 kazandı. Merkezefendi'de Pecarski 27 sayıyla takımının galibiyetine katkı yaptı. Bu skorla Denizli ekibi 7 galibiyete ulaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 11 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini korudu.