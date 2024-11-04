Merkezefendi Belediyesi Basket, İlk Galibiyetini Aldı

BASKETBOL Süper Ligi'ne 4'te 0'la başlayan Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Büyükçekmece'yi 80-75 yenerek siftah yaptı. İlk kez kazanarak moral tazeleyen Denizli temsilcisinde Antrenör Zafer Aktaş maçın ardından, "Bu galibiyet bizim için çok kıymetli. Seyircimizin önünde kazanmak özgüvenimizi artıracak. Son haftalarda yapılan değişiklikler takıma olumlu yansıdı. Belki bazı dönemlerde istediğimiz gibi oynamadık ama galip gelmek bize gelecek için büyük bir motivasyon sağlayacak. Önümüzdeki haftalarda daha iyi basketbol oynayacağımıza inanıyorum. Bu lig çok rekabetçi. Ama biz her sene biraz daha ileri gitmek için çalışıyoruz. Hedeflerimizi yukarı taşımak için mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor