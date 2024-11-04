Üye Girişi
Haberler

Merkezefendi Belediyesi Basket, İlk Galibiyetini Aldı

Merkezefendi Belediyesi Basket, İlk Galibiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'ne kötü başlayan Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Büyükçekmece'yi 80-75 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Antrenör Zafer Aktaş, galibiyetin moral önemine dikkat çekerek, takımlarının motivasyonunu artıracağını ifade etti.

BASKETBOL Süper Ligi'ne 4'te 0'la başlayan Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Büyükçekmece'yi 80-75 yenerek siftah yaptı. İlk kez kazanarak moral tazeleyen Denizli temsilcisinde Antrenör Zafer Aktaş maçın ardından, "Bu galibiyet bizim için çok kıymetli. Seyircimizin önünde kazanmak özgüvenimizi artıracak. Son haftalarda yapılan değişiklikler takıma olumlu yansıdı. Belki bazı dönemlerde istediğimiz gibi oynamadık ama galip gelmek bize gelecek için büyük bir motivasyon sağlayacak. Önümüzdeki haftalarda daha iyi basketbol oynayacağımıza inanıyorum. Bu lig çok rekabetçi. Ama biz her sene biraz daha ileri gitmek için çalışıyoruz. Hedeflerimizi yukarı taşımak için mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

 Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Kayyum gerginliği! Polise yumruk attı, ortalık bir anda savaş alanına döndü

 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar

İşte görevden alınan 3 başkanla ilgili suçlamalar
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi

Ahmet Türk'ün koltuğuna oturur oturmaz ilk talimatı verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hilmi Şen öldü mü, neden öldü? Hilmi Şen'i kim öldürdü? Hilmi Şen kimdir? Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı? Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin'i kim öldürdü? Masterchef 4 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu? 2024 aylık enflasyon oranı kaç oldu? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM | Kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar? KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2024: Kira zammı ne kadar olacak? TEFE - TÜFE oranları ev/iş yeri kira zammı hesaplama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.