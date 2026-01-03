Merkezefendi kritik sınavda
Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybeden Merkezefendi Belediyesi Basket, düşme hattındaki Büyükçekmece Basketbol ile çıkışa geçme mücadelesi verecek. Maç, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yarın saat 15.30'da başlayacak.
BASKETBOL Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybederek alt sıralara yaklaşan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın düşme hattındaki Büyükçekmece Basketbol'u çıkışa geçme hedefiyle ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde Denizli temsilcisi Merkezefendi'nin 13 maçta 4 galibiyeti, antrenörlük görevine Ozan Bulkaz'ın yerine Faruk Beşok'u getiren Büyükçekmece'nin ise 2 galibiyeti bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor