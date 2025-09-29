Haberler

Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor'u Yenerek Sezona Başladı

Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor'u Yenerek Sezona Başladı
Baskettbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor Basketbol'u 75-65 mağlup etti. Maç boyunca üstünlüğünü koruyan Denizli ekibi, ilk periyottan itibaren önde götürdüğü mücadeleyi kazandı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak,

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Emre Tanışan 3, Griffin 19, Smith 5, Roko Badizm 5, Cazalon 15, Hawkins 9, Mahir Ağva 14, Ömer Can İlyasoğlu 1, Roberts 4, Erbey Kemal Paltacı

BURSASPOR: Childress 11, Berk Can Akın 9, King 23, Konontsuk 7, Nnoko 8, Göksenin Köksal, Bora Satır, DeLaurier 2, Crawford 3, Yesukan Onar 2,

1'İNCİ PERİYOT: 19-18

İLK YARI: 42-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-49

BASKETBOL Süper Ligi'nin ilk haftasının son maçında Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 75-65 yendi. İlk periyotu Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor karşısında 19-18 önde bitirdi. Ev sahibi ekip devreyi de 42-35 önde tamamladı. 3'üncü periyotta da 52-49'luk skorla üstünlüğünü sürdüren Denizli ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor Basketbol karşısında karşılaşmayı 75-65 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
