Merkezefendi'nin rakibi Bursaspor
Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, ikinci yarının ilk maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç yarın saat 19.00'da Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak.
BASKETBOL Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket yarın ikinci yarının ilk maçında Bursaspor'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ligde oynadığı son 6 maçının 5'ini kaybeden Denizli temsilcisi ilk yarıda 15 haftada 5 galibiyet elde etti. Bursaspor'un ise 6 galibiyeti bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor