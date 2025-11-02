Merkezefendi Belediyesi Basket Beşiktaş'a Mağlup Oldu

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Denizli'ye 5'te 5 yaparak zirve ortağı olarak gelen Beşiktaş'a 95-77 mağlup oldu. Bu sezon daha önce iç sahada oynadığı iki maçı kazanan, ilk kez taraftarı önünde mağlubiyet yaşayan Denizli ekibi son 5 haftada 4 kez parkeden boynu bükük ayrıldı. Ligde 6 maç sonunda 2 galibiyette kalan Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş, "İlk periyottaki hatalarımız sonucu verdiğimiz farkı bütün maç kapatmak için uğraştık. Beşiktaş gibi hem ligin hem EuroCup'ın favorisi olan bir takıma bu farkı verirseniz, yakalamanız kolay olmaz. Maçta 3'üncü periyotta rakibimizi yakaladık ama yeterli olmadı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor