Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes ile Karşılaşıyor
Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, lider Anadolu Efes'in deplasmanına çıkıyor. Maç, İstanbul'da saat 13.00'te başlayacak.
BASKETBOL Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket yarın 3'üncü hafta maçında lider Anadolu Efes deplasmanına çıkacak. İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Ligde 2'de 2 yaparak zirveye kurulan Anadolu Efes, EuroLeague'de ise ilk 3 maçında 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Merkezefendi sezona evinde Bursaspor'u yenerek başladıktan sonra İzmir deplasmanında Karşıyaka'ya mağlup oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor