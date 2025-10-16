Haberler

Merkezefendi Belediyesi Basket, Alen Omic ile Anlaştı

Merkezefendi Belediyesi Basket, Alen Omic ile Anlaştı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket, Slovenya Milli Takımı'ndan Alen Omic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki tecrübeli pivot, Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynamış bir oyuncu.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket, pota altını güçlendirmek adına önemli bir transfere imza attı. Denizli ekibi, Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyip Avrupa basketbolunun en tecrübeli uzunları arasında gösterilen Alen Omic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 2.16 boyunda, 32 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca Anadolu Efes (Türkiye), Unicaja Malaga (İspanya), Crvena Zvezda (Sırbistan), Gran Canaria (İspanya), Olimpia Milano (İtalya), Hapoel Jerusalem (İsrail) ve son olarak Cedevita Olimpija (Slovenya) gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giydi. Omic, hem EuroLeague hem de EuroCup düzeyinde uzun yıllar boyunca istikrarlı performans sergileyerek kıtanın en deneyimli pivotları arasında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
