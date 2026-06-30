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Merkezefendi Belediyesi Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi kurasını bekliyor

Merkezefendi Belediyesi Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi kurasını bekliyor
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turunda mücadele edecek. Kura çekimi 8 Temmuz'da İsviçre'de yapılacak.

BASKETBOLDA yeni sezonda ilk kez Avrupa heyecanı yaşayacak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu kurasını bekliyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'nda mücadele edecek takımlar arasında BC Vienna (Avusturya), BK Opava (Çekya), Dziki Warszawa (Polonya), FIT/One Würzburg Baskets (Almanya), Lions de Genève ( İsviçre ), Manisa Basket (Türkiye), Kolossos H Hotels BC (Yunanistan), Landau Lions (Azerbaycan), Manchester Basketball (Büyük Britanya), Promitheas Patras BC (Yunanistan), Rilski Sportist (Bulgaristan), Río Breogán (İspanya), SL Benfica (Portekiz), RASTA Vechta (Almanya), VEF Riga (Letonya) ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Türkiye) yer alıyor.

Eleme turu turnuvaları 14-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Organizasyonun normal sezonu ise 6 Ekim'de başlayacak. Normal sezon grup kuraları ile eleme turu turnuvalarının kura çekimi, 8 Temmuz Çarşamba günü İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i kura çekiminde Kulüp Genel Menajeri Evren Yenice temsil edecek. Yeşil-siyahlı ekip, kura çekiminin ardından eleme turundaki rakibini ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki yol haritasını öğrenmiş olacak. Merkezefendi elemeleri geçemezse yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.

BAŞKAN DEVECİLER: EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, "Basketbol Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa'nın önemli organizasyonlarından birinde yeniden mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kura çekimini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Eleme turunda hangi rakiple eşleşirsek eşleşelim, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i en iyi şekilde temsil etmek için sahada olacağız. Avrupa arenasında mücadele etmek hem kulübümüz hem de şehrimiz adına büyük bir gurur. Hedefimiz eleme turunu geçerek normal sezonda ülkemizi ve Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmek. 8 Temmuz'daki kura çekiminde kulübümüzü Genel Menajerimiz Evren Yenice temsil edecek. Tüm taraftarlarımızın desteğiyle Avrupa yolculuğumuza güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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