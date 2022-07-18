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Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu görev dağılımı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu görev dağılımı yapıldı.

TFF Merkez Hakem Kurulu, Sabri Çelik başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımının da yapıldığı açıklandı.

MHK görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Sabri Çelik (Başkan): Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK)

Murat Ilgaz (Başkan Vekili): Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu, Eğitim Planlama Alt Komisyonu (EPAK) üyesi, VAR ve 3. Bölge Sorumlusu

Ahmet İbanoğlu: PMİK ve 5. Bölge Sorumlusu

Bülent Gökçü: 1. Bölge Sorumlusu, EPAK üyesi ve Plaj Futbolu Sorumlusu

Aytekin Durmaz: 2. Bölge Sorumlusu ve EPAK Başkanı

Baki Tuncay Akkın: 4. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve BAL Sorumlusu

İsmail Köse: 6. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Futsal Sorumlusu

Aynur Aysun Akar: 7. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Kadın Hakemler Sorumlusu

Reecp Sürhat Müniroğlu: 8. Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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