Merinos Voleybol'da hedef play-off potasına yeniden girmek

Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Merinos Voleybol, play-off potasına yeniden girmek istiyor.

Son iki sezon Sultanlar Ligi'nin kapısından dönen Merinos Voleybol, ligde çıktığı 19 maçta 12 galibiyet 7 mağlubiyet aldı.

İkinci devreye İlbank ve Karayolları maçlarını 3-0'lık net skorlarla kazanarak başlayan Güneydoğu temsilcisi, Afyon Belediye Yüntaş'a 3-1, Kuzeyboru Maxpipe Spor'a 3-0, İba Kimya Ted Ankara Kolejliler'e 3-1 mağlup oldu.

Üst üste aldığı 3 mağlubiyetle, ilk devreyi tamamladığı 4. sıradaki yerini koruyamayan Gaziantep ekibi, 20. hafta itibarıyla topladığı 36 puanla 7. sıraya kadar geriledi.

"Bu lig sert bir lig"

Takımın başantrenörü Refik Kayıkçı, AA muhabirine, bu sezon B Grubu'nun çok zorlu olduğunu ve müsabakaların çekişmeli geçtiğini, kaybettikleri puanları telafi ederek yeniden play-off potasında yer almak istediklerini söyledi.

Hedeflerinden vazgeçmediklerini ifade eden Kayıkçı, "İkinci devre 1 takviye ile başladık, bu lig sert bir lig, her hafta iyi bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz ve maç maç gitmeye çalışıyoruz. Öyle bir ligdeyiz ki her şey son haftaya kadar kalabilir. En iyi şekilde hazırlanmak ve bu periyodu en iyi şekilde atlatmak istiyoruz." dedi.

Kayıkçı, takımın play-off potasına yakın olmanın kendilerini motive ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen sezon ilk 4 takım az çok belli oluyordu ama bu yıl 8 takım neredeyse eşit şekilde ilerleyerek üst sıraları kovalıyor. Bu da ligin heyecanını artırıyor. Son haftaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu sene kadın voleyboluna yatırımlar arttı, uzun bir süreden sonra ilk kez bu kadar çok takım play-off heyecanı için kapışıyor. Bizim hazırlıklarımız da ligin zorluğuna göre değişti. Günde 2 antrenman yapıyoruz, en iyi şekilde hazırlanarak maçlara göre gitmeye çalışıyoruz."

Mağlubiyetlerden ders çıkardıklarını aktaran Kayıkçı, "Sonuçlardan ziyade oyunumuza ne katabiliriz diye ders çıkararak ilerlemek istiyoruz. Sezon sonu hedefimiz play-off'a kalmak ve sonrasında final etabını geçip Sultanlar Lig'ine çıkmak." ifadelerini kullandı.

Bade Levent: "İlk hedef play-off"

Oyunculardan Bade Levent, ikinci devreye istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Her takım gibi inişlerimiz çıkışlarımız oluyor. Neşeli bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. İlk hedefimiz play-off, bu yüzden her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olacak." dedi.

Bade, antrenmanlarda yoğun tempoda çalıştıklarını, bazı günler çift antrenman yaptıklarını, hedeflerinin Gaziantep'i Sultanlar Ligi'nde temsil etmek olduğunu, taraftarları da maçlara beklediklerini sözlerine ekledi.

Ezgi Tekeli ise play-off için şanslarının devam ettiğini dile getirerek, "Arka arkaya birkaç maç kaybettik ama sıkıntı değil, önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Play-off yolunda önümüzdeki maçları alarak devam edeceğiz. Hala play-off hedefimiz devam ediyor, şansımız var. Önümüzdeki maçları kazanıp devam etmek istiyoruz. Hazırlıklar çok iyi gidiyor, yeni transferler de takıma ayak uydurdular, taraftarlarımızdan da daha fazla destek bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.