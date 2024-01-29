Merih'i Suudi Arabistan'dan yalnızca bu teklif Avrupa'ya döndürürdü! Dünya devi kapısını çaldı
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, İtalyan devi Milan'ın radarına girdi. Milan, Demiral'ın 10 milyon euroluk maaşını karşılayamadığı için oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Bu durum, futbol dünyasında transfer hareketliliğine neden olabilir.
Dünya devi Milan, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin 16.6 milyon euroya Atalanta'dan transfer ettiği Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor.
10 MİLYON EURO MAAŞ ALIYOR
Suudi Arabistan'da yıllık 10 milyon euro maaş kazanan Merih Demiral'ı bonservisiyle alması imkansız olan Milan, milli stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
KİRALAMAYA SICAK BAKIYORLAR
Merih Demiral, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 7 maça çıktı ve 421 dakika görev yaptı. Al Ahli sakatlıktan yeni dönen Merih Demiral'ı kiralamaya sıcak bakıyor.