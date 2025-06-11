Merih Demiral: 'Milli Takımımızla Gurur Duyuyoruz'

A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli futbolcusu Merih Demiral, "Çok güzel bir ortam var. Yaş ortalaması olarak da çok genciz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Türkiye'nin gurur duyduğu bir milli takım var. İnşallah milli forma altında nice başarılar bize nasip olur" dedi.

Ay-yıldızlılar, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Milli futbolcu Merih Demiral, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD kampına dair değerlendirmelerde bulunan Merih Demiral, "Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Çok iyi bir şekilde ayrılıyoruz. Herkes mutlu. Sezonu sakatlıksız bitirdik. Önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

Maçta yaşanan gerginliklerden bahseden 27 yaşındaki milli futbolcu, "Meksikalılar biraz gergindi, bizi gerdiler. Milli formayla sahaya çıktığınızda hazırlık veya resmi maç fark etmiyor. Her zaman en iyi mücadelemizi vermeye çalışıyoruz. Onlar gerindi biz de onlara karşılık verdik. Bizim için iyi bir tecrübe oldu" sözlerini kullandı.

'ÇOK İYİ TECRÜBE EDİNDİK'

ABD ve Meksika maçlarının kendileri için çok önemli bir tecrübe olduğunu söyleyen Merih, "Mental açıdan zordu ama milli takıma gelen herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. O açıdan şanslıyız. Birlikte olduğumuz için de çok mutluyduk. Antrenman ve maçlarda çok iyi tecrübe edindik. İlk defa Meksika'ya karşı oynadık, ilk defa Amerika'ya geldik. İyi şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum. Çok iyi bir tecrübe oldu. Yeni sezonda da en iyi şekilde başlangıç yaparız" şeklinde konuştu.

'AZİZ HOCA GERÇEKTEN ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN'

Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a gerçekleştirdikleri ziyaretin sorulması üzerine Merih Demiral, "Aziz hoca gerçekten çok değerli bir insan. Onu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. O kadar değerli bir bilim insanı bizim için. Görüştük, konuştuk. Bugün maçtan önce de geldi ve bize başarılar diledi. Böyle insanları görmek değerli. Bize ilham kaynağı olan insanlar bunlar. Onu tanıdığımız için çok mutluyuz. Aziz Sancar Vakfı'na takım olarak gerekli katkımızı yapacağız. Çok değerli bir adam, bilim insanı. Hem Türkçülüğü hem de milletini seven ve sayan çok değerli bir bilim insanı. Vakfından da çok etkilendik. Ülkesine sadık ve çok milliyetçi bir insan. Öyle bir poz vermek kendi istedi"sözlerini sarf etti.

27 yaşındaki savunmacı sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Kiminle oynuyorsak herkes elinden geleni yapıyor. Çağlar kardeşim de öyle. Çok güzel bir ortam var. Yaş ortalaması olarak da çok genciz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Türkiye'nin gurur duyduğu bir milli takım var. İnşallah milli forma altında nice başarılar bize nasip olur."